كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المكسيك تعلن فقدان الاتصال بطائرة ركاب شمالي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة المواصلات المكسيكية أن طائرة ركاب كانت تنفذ رحلة من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة مونتيري شمال المكسيك، لم تصل إلى وجهتها.

وقال متحدث باسم الوزارة، مساء اليوم الاثنين، إن عملية البحث عن الطائرة لا تزال مستمرة، ولم يتضح بعد إن كان هناك ناجون بعد الحادث.

فيما أفادت إحدى الصحف المكسيكية بأن 11 راكبا وطاقما مكونا من ثلاث أشخاص، كانوا على متن الطائرة.

من جهته، أورد موقع "Info7" الإخباري المحلي، نقلا عن مصادر له، أن الطائرة الخاصة من طراز "Bombardier Challenger 601" تحطمت في منطقة جبلية شمالي المكسيك، موضحا أن ركابها كانوا في طريق عودتهم بعد مشاهدتهم مباراة ملاكمة في لاس فيغاس الأمريكية.