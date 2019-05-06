كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تدعو المجتمع الدولى إلى توفير الحماية للفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مجلس الوزراء الكويتى، المجتمع الدولى، للتحرك الفورى؛ لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل، وتحريك عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وأفاد بيان صادرعن مجلس الوزراء الكويتي - عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم / الإثنين / بقصر "بيان " بأن المجلس تابع بقلق وألم بالغين، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، من هجمات إسرائيلية متواصلة، أدت إلى وقوع العديد من الشهداء والخسائر المادية الجسيمة، مؤكدا أن هذا التصعيد يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية.

ودعا المجلس إلى وقف فوري لتلك الهجمات، وإفساح المجال للجهود الهادفة إلى تحقيق التهدئة.

ومن جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء الكويتي، التفجير الإرهابي الذي وقع غرب الهند مؤخرا، وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن، مؤكدا موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله.