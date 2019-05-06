كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة التركية: قرار إعادة التصويت فى اسطنبول من مظاهر الديكتاتورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجراء الانتخابات فى اسطنبول دليلا على "الديكتاتورية" فى البلاد.

وكتب نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، أونورسال أديجوزال، فى حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية ، "إنه من غير القانونى الفوز على حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)".

وأضاف " إن هذه المنظومة التى تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية ، هذه ديكتاتورية سافرة".

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من جانبه ، أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه بانتظار بلاغ رسمي من لجنة الانتخابات بشأن هذا القرار.

وأفادت وسائل إعلام تركية ، اليوم ، بأن اللجنة العليا للانتخابات قررت إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول يوم 23 يونيو المقبل.

وأشارت نتائج فرز الأصوات في انتخابات اسطنبول إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو ، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم بفارق ضئيل.