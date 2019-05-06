كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطيات دبى يحصلن على جائزة الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبى ببحث منهجية نظام المعثورات، واستعرضت الإدارة العامة للتميز والريادة دليل شرطة دبي للفائزين ضمن أوسمة دبي للتميز الحكومي، وقائمة خدمات شرطة دبي 2018، وقدمت الإدارة العامة للمالية نسبة الالتزام بصرف الموازنة العامة، بينما قدم مجلس مديري مراكز الشرطة دليل الضابط المناوب على مستوى مراكز الشرطة ومبادرة أمن المدارس.

و قام اللواء عبد الله خليفة المري بالتهنئة خلال الاجتماع، النقيب الخبير عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، لنيلها جائزة من الرابطة الدولية لقادة الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية التي تمنحها كل عام لأربعين شخصاً من المهنيين المكلفين بإنفاذ القانون، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً من مختلف دول العالم.

وأكد المري، أن هذا الفوز هو ثمرة السياسة التي تنتهجها شرطة دبي، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة لتمكين المرأة ودعمها بكل ما تملكه من مؤهلات علمية وقدرات قيادية، وهو تجلّ حقيقي لاستراتيجية شرطة دبي المواكبة لاستراتيجية الدولة وأهدافها لتكون المرأة شريكة أساسية في العملية النهضوية، مشيراً إلى أنها غدت اليوم قادرة على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية، وحققت نجاحات في مختلف مجالات العمل الإداري والاقتصادي والصحي والتعليمي.

وعقد مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي اجتماعه الدوري في مقر مؤسسة حكومة دبي الذكية في حي دبي للتصميم، برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلي مجالس شرطة دبي.