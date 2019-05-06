كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.