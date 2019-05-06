بركان يسارع الزمن لتجهيز عميده ونجمه المخضرم لنهائي “الكاف” أمام الزمالك

يصارع الجهاز الطبي للنهضة البركانية الزمن، من أجل إعداد نجمي الفريق، ووأبرز عناصره الأساسية والمجربة، العميد محمد العزيز، والمخضرم عبد الصمد المباركي، ليكونا جاهزين لمباراة الزمالك المصري القادمة، في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويعاني العزيز والمباركي، اللذان يعتبران أكثر الأسماء تجربة في الفريق البرتقالي، من إصابة عضلية، فرضت عليهما الغياب عن مباراتي نصف نهائي المنافسة أمام الصفاقسي التونسي، غير أن تقديرات الجهاز الطبي للنادي، تتوقع جاهزيتهما التامة، قبل مباراة الذهاب.

وحسب الأنباء القادمة من بركان، فإن اللاعبان تحسنت إصابتهما بشكل واضح، بعد أن قاما بالركض بشكل منفرد حول الملعب، في آخر حصة تدريبية خاضها.

جدير ذكره، أن بركان سيستقبل الزمالك المصري، في 19 من شهر ماي الجاري، في ذهاب نصف النهائي، على أن يخوض مباراة العودة في مصر، أسبوع بعد ذلك.