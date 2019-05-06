انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا تنشر حاملة طائرات وقاذفات بالشرق الأوسط.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 09:52 مساءً - أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، اليوم الاثنين، موافقته على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط بسبب "تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وقال باتريك شاناهان في تغريدة على "تويتر" إن هذا "يمثل إعادة تمركز للعتاد تتسم بالحذر؛ رداً على مؤشرات على تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وأضاف: "ندعو النظام الإيراني إلى وقف جميع الاستفزازات. سنحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أمريكية أو مصالحنا".

في حين قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى "تصعيد" محتمل.

وقال بومبيو للصحفيين: "ما زلنا نرى نشاطاً يدفعنا للاعتقاد باحتمال وجود تصعيد؛ لذلك نحن نتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتنا على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس فى حال حدوث شىء فعلياً".

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح ، الاثنين: إن "خطوات أمريكا رامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ومخططاتها الرامية لعرقلة تصدير النفط الإيراني".

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وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اعتبر روحاني هذه الخطوات بأنها "تعود بالضرر على شعوب المنطقة وكذلك الشعب الأمريكي".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أعلن يوم أمس الأحد، أنه رداً على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة، سترسل الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات "إبراهام لينكولن"، وقوة من القاذفات إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؛ لتبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

جاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا؛ وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة 5 + 1".

ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر. وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني كلاً من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات التي تفرضها على طهران.