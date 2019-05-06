رئيس الوزراء اليمني يستنكر الصمت الأممي والدولي حيال استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية للورقة الإنسانية

المناطق - واس

استنكر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الصمت الأممي والدولي تجاه استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تعميق المأساة الإنسانية التي تسببت فيها جراء إشعالها للحرب ضد الشعب اليمني، واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين.

وأشار معين عبدالملك خلال لقائه اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير عبدالله، إلى أن منع مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران لفريق برنامج الغذاء العالمي منذ ثمانية أشهر من دخول مطاحن البحر الأحمر وتعريض آلاف الاطنان من القمح للتلف تكفي لإطعام ملايين الجائعين، واستهداف المطاحن بشكل متكرر، إضافة إلى احتجاز المئات من شحنات المساعدات الإغاثية يؤكد أن هذه المليشيا لن تتورع عن إبادة جميع اليمنيين في سبيل مشروعها الطائفي وأجنداته الإقليمية المعروفة.

وطالب رئيس الوزراء اليمني رفع عدد المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج في اليمن من 600 ألف طالب إلى٣ مليون طالب نظرًا لأهميته وحيويته في مواجهة عدة مشاكل مثل تحفيز بقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرار الفتيات في الالتحاق بالمدارس.

من جهته أكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن البرنامج سيستمر في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب الدائرة في اليمن.