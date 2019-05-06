وزير الدفاع الأمريكي: نشر حاملة طائرات بالخليج إجراء احترازي رداً على تهديد إيراني

ونقلت "سكاي نيوز" عن شاناهان قوله، إن "نشر حاملة الطائرات لنكلن في الخليج إجراء احترازي رداً على تهديد إيراني ذي مصداقية". وأضاف أن "أمريكا ستحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية".



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