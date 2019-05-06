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روسيا تعلن صد هجومين جديدين على قاعدة حميميم في سوريا

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وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فيكتور كوبتشيشين في بيان، إن "قاعدة حميميم تعرضت اليوم، لعمليتي قصف من راجمات الصواريخ نفذت الأولى صباحا والثانية مساء. وجرى إطلاق النار في كلا المرتين من الجهة الشرقية من بلدة الزاوية الواقعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام".

وأضاف كوبتشيشين، أنه "تم بشكل عام إطلاق 36 قذيفة صاروخية"، مشيراً إلى أن "المسلحين أداروا إطلاق النار بواسطة طائرة مسيرة".

وشدد مدير مركز حميميم على أن "عمليتي القصف جرى صدهما بالقوات النظامية للدفاع الجوي"، لافتا إلى أن الهجومين لم يسفرا عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في القاعدة.

وأوضح كوبتشيشين، أن "كل النقاط، التي أطلق منها المسلحون القذائف الصاروخية، تم رصدها وتدميرها بطيران القوات الجوية الفضائية الروسية ونيران مدفعية القوات الحكومية السورية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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