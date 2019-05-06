روسيا تعلن صد هجومين جديدين على قاعدة حميميم في سوريا

وأضاف كوبتشيشين، أنه "تم بشكل عام إطلاق 36 قذيفة صاروخية"، مشيراً إلى أن "المسلحين أداروا إطلاق النار بواسطة طائرة مسيرة".
وشدد مدير مركز حميميم على أن "عمليتي القصف جرى صدهما بالقوات النظامية للدفاع الجوي"، لافتا إلى أن الهجومين لم يسفرا عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في القاعدة.
وأوضح كوبتشيشين، أن "كل النقاط، التي أطلق منها المسلحون القذائف الصاروخية، تم رصدها وتدميرها بطيران القوات الجوية الفضائية الروسية ونيران مدفعية القوات الحكومية السورية".
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