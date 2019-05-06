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المجلس الاعلى للانتخابات التركي يقرر اعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول

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ونقلت الوكالة في بيان عن اللجنة قولها، أنها "قررت إلغاء نتائج التصويت السابق الذي خسر فيه مرشح "العدالة والتنمية"، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أمام منافسه من "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة من معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو".

 

وأضافت أن "التصويت الجديد لانتخابات إدارة بلدية اسطنبول، التي تمثل أكبر مدينة في تركيا، قد يجري في حزيران القادم".

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، أول أمس السبت، عن دعمه لإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، والتي تشير نتائجها الأولية إلى خسارة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد أمام المعارضة.

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