وأضافت أن "التصويت الجديد لانتخابات إدارة بلدية اسطنبول، التي تمثل أكبر مدينة في تركيا، قد يجري في حزيران القادم".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، أول أمس السبت، عن دعمه لإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، والتي تشير نتائجها الأولية إلى خسارة "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد أمام المعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الاعلى للانتخابات التركي يقرر اعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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