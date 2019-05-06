فقدان طائرة في رحلة من لاس فيغاس إلى مونتيري

أعلن متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، الاثنين، فقدان طائرة كانت في طريقها من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، إلى مدينة مونتيري شمالي المكسيك. وقال المتحدث إن السلطات في المكسيك تبحث عن الطائرة، لافتا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

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