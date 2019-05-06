قال الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم الاثنين، "ضغط أردوغان بكل الوسائل على اللجنة العليا للانتخابات في تركيا لتعيد الانتخابات البلدية في اسطنبول بعد فوز المعارضة فيها".
وأضاف البخيتي في منشور مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"-رصدها"الخليج 365"-"وفي الأخير رضخت اللجنة الليلة وقررت إعادتها؛ هذه الحماقة قد تدخل تركيا في أزمة".
وأشار إلى أن "مشكلة الإسلام السياسي أنه يستخدم الديمقراطية للوصول للسلطة ثم يعمل على تقويضها بكل الوسائل".
واختتم" لذلك يجب حظر الأحزاب الدينية من الأساس".
كانت هذه تفاصيل خبر البخيتي: أردوغان ضغط لإعادة الانتخابات وستدخل تركيا في أزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.