‫ البخيتي: أردوغان ضغط لإعادة الانتخابات وستدخل تركيا في أزمة

قال الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم الاثنين، "ضغط ⁧‫أردوغان‬⁩ بكل الوسائل على اللجنة العليا للانتخابات في ⁧‫تركيا‬⁩ لتعيد الانتخابات البلدية في ⁧‫اسطنبول‬⁩ بعد فوز المعارضة فيها".

وأضاف البخيتي في منشور مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"-رصدها"الخليج 365"-"وفي الأخير رضخت اللجنة الليلة وقررت إعادتها؛ هذه الحماقة قد تدخل تركيا في أزمة".

‫ وأشار إلى أن "مشكلة الإسلام السياسي أنه يستخدم الديمقراطية للوصول للسلطة ثم يعمل على تقويضها بكل الوسائل".

واختتم" لذلك يجب حظر الأحزاب الدينية ‬من الأساس".