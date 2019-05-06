علق الكاتب والمحلل السياسي، هاني مسهور، على قرار لجنة الانتخابات التركية بإعادة الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول والتي خسر فيها حزب الحرية والعدالة لصالح المعارضة.

وكتب مسهور، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الإثنين، أيار 06، 2019: بإعلان إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول أزاح اردوغان كافة الأقنعة الزائفة عن ديمقراطية تركيا المزعومة.

وأضاف مسهور: أردوغان ينصب نفسه ديكتاتوراً على ما تبقى من اشلاء الديمقراطية.

وأمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/مارس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، حيث كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، مندداً بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.