7.3 كجم ذهب بالألماس تاج ملك تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

خرج ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن في موكب لتحية الشعب للمرة الأولى منذ تتويجه أمس، وحمل الجنود الملك البالغ من العمر 66 عاما، على «محفة»، على طول طريق يمتد لسبعة كيلومترات بالقرب من القصر الكبير في المدينة القديمة بانكوك، كجزء من اليوم الثاني من مراسم التتويج التي تستمر ثلاثة أيام، وتقدر تكلفتها بـ31 مليون دولار.

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وتوج الملك أمس الأول بتاج متعدد الطبقات يبلغ وزنه 7.3 كجم، مصنوع من الذهب ومرصع بالألماس، يرجع تاريخه إلى أكثر من قرنين، وذلك في أول مراسم تتويج ملكي في تايلاند خلال ما يقرب من 70 عاما.

وجلس عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يرتدون قمصانا صفراء، لون الملك، على طول الطريق لتهنئة ملكهم الذي توج حديثا خلال الموكب الذي استمر نحو 5 ساعات.

وتسبب الحدث في بعض الارتباك والاضطراب بالنسبة للسياح، حيث أغلق كثير من الطرق في منطقة البلدة القديمة.