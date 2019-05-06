شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى التركى" يجتمع بعد قليل للرد على إلغاء انتخابات إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن رئاسة الحزب ستعقد اجتماعا بعد قليل لبحث قرار إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التى فاز فيها مرشح الحزب المعارض إكرام إمام أوغلو، والرد على هذا القرار.

وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الحزب يننتظر تصريح رسمي من اللجنة العليا للانتخابات بشأن الانتخابات فى مدينة إسطنبول التركية قبل تحديد الخطوات التصعيدية التى سيخذها الحزب.

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وكانت وسائل إعلام رسمية وممثل الحزب الحاكم فى تركيا لدى المجلس الأعلى للانتخابات اليوم اللإثنين قالت إن المجلس قرر إلغاء نتائج الانتخابات المحلية فى اسطنبول وإعادتها، بعد خسارة الحزب الحاكم التى تسببت فى جنون أردوغان.