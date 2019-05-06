كامل الوزير يتفقد ميناء نويبع ويتابع تطوير الأرصفة البحرية

مصراوي - جنوب سيناء – أية السيد:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، ميناء نويبع البحري، وتابع صالات السفر والوصول ورحلة الراكب من بداية الدخول من الميناء وحتى الوصول للعبارة والعكس، وكذلك الإجراءات التي يمر بها الراكب.

كما تفقد "الوزير" أعمال التطوير برصيف 3 ضمن خطة تطوير أرصفة "1 – 2 - 3" في الميناء ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطوير والتجربة المستمرة لشبكات إنذار الحريق والصيانة المستمرة لكافة الأجهزة بالميناء.

وأكد الفريق كامل الوزير على الاهتمام الكبير بتعظيم الاستفادة من النقل...