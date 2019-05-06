لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، إلى أنّ "مثل هذه اليوم من العام 2018، "كنتوا قدّا" ومنحتموني الثقة وأهديتم لبنان 15 نائبًا بأصواتكم من دون منّة من أحد، ولأوّل مرّة أصبح لـ"حزب القوات اللبنانية" نائب في الأشرفية".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني سأكون ملتزمًا بالوعود الّتي قطعتها، ومعًا سنبقى مستمرّين في خدمة أبناء منطقتنا. شكرًا من القلب لقلبكم النابض بالقضية كقلب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم بذكرى انتخابه نائبا: سألتزم بالوعود التي قطعتها وسأستمر بخدمة أبناء منطقتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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