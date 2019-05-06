واكيم بذكرى انتخابه نائبا: سألتزم بالوعود التي قطعتها وسأستمر بخدمة أبناء منطقتنا

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، إلى أنّ "مثل هذه اليوم من العام 2018، "كنتوا قدّا" ومنحتموني الثقة وأهديتم لبنان 15 نائبًا بأصواتكم من دون منّة من أحد، ولأوّل مرّة أصبح لـ"حزب ​القوات اللبنانية​" نائب في ​الأشرفية​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني سأكون ملتزمًا بالوعود الّتي قطعتها، ومعًا سنبقى مستمرّين في خدمة أبناء منطقتنا. شكرًا من القلب لقلبكم النابض بالقضية كقلب لبنان".