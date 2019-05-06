أبو فاعور: هناك نهب منظم بالأملاك البحرية وسنعيد طرح الأمر لرفع الغرامات بالموازنة

أوضح وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "حتّى اللحظة لم نُلامس القضايا الإصلاحية الجوهرية ومنها رفع الضريبة التصاعدية لـ30 بالمئة على الأغنياء وأصحاب المداخيل الكبيرة، كما أنّ هناك نهبًا منظّمًا في ​الأملاك البحرية​، وسنُعيد طرح الأمر لرفع الغرامات ب​الموازنة​".

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