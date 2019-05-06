اسود: أموال النهب تشتري اوتيلات وأموال الفقراء يشتهيها المدراء

اشار النائب ​زياد اسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​حميد كريدي​ عينه على هذا المبنى في ​سويسرا​. أموال النهب تشتري اوتيلات وأموال الفقراء يشتهيها المدراء".

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