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طقس الغد غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ بالحرارة تحت معدلاتها الموسميّة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ (تصبح تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات كما يتوقع تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية.

الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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