طقس الغد غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ بالحرارة تحت معدلاتها الموسميّة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ (تصبح تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات كما يتوقع تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية.

الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.