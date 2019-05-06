طقس الغد غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ بالحرارة تحت معدلاتها الموسميّة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية.
الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية.
الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
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