رئيس وزراء اليمن استنكر الصمت الدولي حيال استخدام أنصار الله للورقة الإنسانية

استنكر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، "الصمت الأممي والدولي تجاه استمرار جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في تعميق المأساة الإنسانية الّتي تسبّبت فيها جراء إشعالها للحرب ضدّ الشعب اليمني، واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين".

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