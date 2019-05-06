أعلن وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ "أنّنا نرى أنشطة ​إيران​ية تجعل ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعتقد أنّ هناك عملية تصعيد جارية". وأكّد "أنّنا نتّخذ جميع الإجراءات اللازمة أمنيًّا لضمان تأمين خيارات للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، للتعامل مع أي تصعيد محتمل من إيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نرى أنشطة إيرانية تجعل أميركا تعتقد أن هناك عملية تصعيد جارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.