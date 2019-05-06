روحاني: نؤكد على تحكيم العقل في التعاملات الدولية

أكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "العلاقات الإيرانية القطرية علاقات أخوية، ونأمل بتوسيعها لما فيه مصلحة شعبي البلدين، والمنطقة"، مشددًا على "ضرورة ممارسة الضغط على ​إسرائيل​ لإيقافها عن قتل الفلسطينيين".

ولفت روحاني إلى "أننا نؤكد على تحكيم العقل في التعاملات الدولية".

وكان ​قطاع غزة​ قد شهد على مدى الأيام الثلاثة الماضية تصعيدًا أمنيًا، حيث أسفر قصف إسرائيلي طال عشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير بنايات سكنية، فيما قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب عدد آخر جراء سقوط ​صواريخ​ و​قذائف صاروخية​ على بلدات إسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مساء أمس أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مصر وقطر نجحتا بالتوصل إلى اتفاق لوقف ​إطلاق النار​ بين إسرائيل و​الفصائل الفلسطينية​ في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ آذار 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع ​القوات الإسرائيلية​ أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.