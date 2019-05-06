اتهام ثلاث نساء من إنغوشيا الروسية بمساعدة الإرهابيين في سوريا

أفادت لجنة التحقيق الروسية في جمهورية ​إنغوشيا​ بأن سلطات التحقيق في إنغوشيا فتحت دعاوى جنائية ضد ثلاث نساء من سكان ​الجمهورية​ يشتبه في ضلوعهن في أنشطة منظمة مسلحة منذ عدة سنوات معترف بها كإرهابية وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.

وقد اتُخذت إجراءات جنائية ضد النساء بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي تنص عقوبتها على السجن لمده تصل إلى 20 سنه.

وأوضحت لجنة التحقيق بأن " القضايا الجنائية بدأت على أساس عمليات التفتيش التي قامت بها دائرة ​الأمن​ الفيدرالية ل​روسيا​ في جمهورية إنغوشيا".

هذا ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربًا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" المحظور في روسيا والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك والتنظيمات العاملة على أراضي ​سوريا​ و​العراق​.