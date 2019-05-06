أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أنه يتوقع "من ​حلف شمال الأطلسي​ دعم حقوق تركيا في شرق ​البحر المتوسط​"، وذلك بعدما عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من خطط أنقرة للتنقيب في منطقة بحرية تقول قبرص إنها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: أتوقع من حلف شمال الأطلسي دعم حقوق تركيا في شرق البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.