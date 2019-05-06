الرئيس العراقي يهنئ هاتفيًا محمد بن سلمان بحلول شهر رمضان

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ (واس) أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي ​برهم صالح​" مشيرة إلى أن "صالح هنأ ولي العهد السعودي بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك. وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات".

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