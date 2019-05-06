أوضح وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، أنّ "أوامر انتشار حاملة طائرات وقاذفات بالشرق الأوسط "لنكلن" في الخليج، هي إجراء احترازي ردًّا على مؤشرات بتهديد جاد وذي مصداقية من قوات النظام الإيراني".
وشدّد على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستحمّل النظام الإيراني مسؤوليّة أي هجوم على القوات أو المصالح الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: سنحمل إيران مسؤولية أي هجوم على قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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