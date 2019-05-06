وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: سنحمل إيران مسؤولية أي هجوم على قواتنا

أوضح وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​باتريك شاناهان​، أنّ "أوامر انتشار حاملة طائرات وقاذفات ب​الشرق الأوسط​ "لنكلن" في ​الخليج​، هي إجراء احترازي ردًّا على مؤشرات بتهديد جاد وذي مصداقية من قوات ​النظام الإيراني​".

وشدّد على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستحمّل النظام الإيراني مسؤوليّة أي هجوم على القوات أو المصالح الأميركية".