أمير قطر تلقى اتصالا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

تلقّى ​أمير قطر​ الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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