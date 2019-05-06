تزامنًا مع رمضان.. مسجد الحسن الثاني يفتتح رسميًا “حماماته” الحديثة لإستقبال الزوار والسياح و شركة “للتجميل” تتكلف بتدبيره

علم “اليوم24” من مصادر مطلعة، أن مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، افتتح رسميا حمامات حديثة كانت في طور الترميم منذ 2007، وذلك ابتدءً من اليوم الاثنين، وجرى تصميم الحمامات المذكورة بطرق تقليدية وتُسمى “حمامات البخار التقليدية” وتتفرع من جزء بمسجد الحسن الثاني وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 6000 متر مربع.

وتُدير الحمامات المذكورة شركة “Deep Nature” المتخصصة في علاجات التجميل الطبيعية، وتتألف الحمامات من ثلاث غرف بخار بدرجات حرارة مختلفة ومناطق خاصة للاستحمام، بالإضافة إلى حمام سباحة مع مياه البحر وغرف الشاي وغرف تبديل الملابس، وبهم منطقتين منفصلتين، واحدة للنساء والأخرى للرجال.

وفي سياق متصل، كان الكاتب العام لمؤسسة مسجد الحسن الثاني محمد البركاوي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الشهر المنصرم، “جريا على التقاليد المغربية الأصيلة، فإن الحمام يكون دوما بجوار المساجد عملا بمبدإ ” النظافة من الإيمان “، وبناء عليه، يضيف البركاوي، عملت مؤسسة مسجد الحسن الثاني على القيام بتهيئة هذه الحمامات وتأهيلها وفق المعايير التقنية والدولية الخاصة بالنظافة مع الحرص على استقبال المستحمين داخل هذا المرفق في ظروف تحترم شروط السلامة.