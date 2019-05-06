اهتزت ساكنة سوق الأحد جماعة الشبانات ضواحي سيدي قاسم، فجر اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها صاحب سيارة أجرة (س.آ) من الصنف الكبير، إذ عثر عليه مقتولا بجانب سيارته.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24″، فإن الهالك، توجه إلى عمله في الساعة 3 صباحا، من أجل نقل زبون إلى المطار، لكنه تعرض لمختلف أنواع الضرب، بمجرد ولوجه إلي سيارته، وذلك من لدن مجهولين، ما أدى إلى وفاته بجانب سيارته.
وتابع المصدر ذاته، أن سائق السيارة، في عقده الثالث، وأب لطفلين، معروف وسط حيه بحسن أخلاقه، ما أثار تساؤلات عن أسباب قتله.
هذا، وفور علمها بالحادث انتقلت السلطات المعنية إلى عين المكان، وتم نقل الجثة لمستودع الاموات، قصد إخضاعها للتشريح.
فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة التي يلفها الكثير من الغموض.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة رمضان.. سيدي قاسم تهتز لجريمة بشعة..العثور على سائق طاكسي مقتولا قرب سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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