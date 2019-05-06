“ليتقبل الله صيامي”.. هل تكفي نية صيام رمضان مرة واحدة؟ -فيديو

ضمن باقة برامج متنوعة، في شهر رمضان الكريم، ومن أجل مشاركة زوار موقع “اليوم 24″، ومتابعي صفحته على “فايسبوك”، الأوفياء، إشكالاتهم العالقة، بشأن آداب الشهر الفضيل، وعباداته، وطقوسه، يطلق الموقع، السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، التي يجيب من خلالها الداعية “عز الدين الراجعي” عن معظم تساؤلات الصائمين، طوال أيام رمضان.

وفي أولى حلقاتها، اليوم الاثنين، الموافق لآخر أيام شهر شعبان، تتحدث السلسلة الرمضانية “ليتقبل الله صيامي”، عن أهم أركان صيام هذا الشهر، من خلال إجابة الداعية عز الدين الراجعي عن سؤال “هل تكفي نية صيام رمضان مرة واحدة، أم يجب تكرارها يوميا؟”، راجين الله تعالى أن يتقبل صيامكم، وسائر العبادات في الشهر الكريم.