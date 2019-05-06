بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال..بعثة الوداد تحط الرحال بالمغرب بعد رحلة بريتوريا -صور

حطت بعثة الوداد الرياضي، عشية اليوم الإثنين، الرحال بالمغرب وتحديدا بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، بعد عودتها من بريتوريا ببطاقة التأهل لنهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على حساب ماميلودي صانداونز.

رحلة”الأحمر والأبيض” مرت بالعاصمة القطرية الدوحة، كالذهاب قبل الوصول إلى مدينة الدارالبيضاء، عقب 48 ساعة فقط من تحقيق التأهل لنهائي “تشامبيونز ليغ” الإفريقية للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان في استقبال بعثة الوداد عدد من عشاق “الأحمر والأبيض” بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، حيث تم نقل اللاعبين بعدها مباشرة إلى مركب محمد بنجلون، لعقد اجتماع قصير بحضور جمع العناصر الكروية، التي كانت حاضرة بجنوب إفريقيا.

هذا وسيدشن رفاق محمد الناهيري عودتهم المحلية لمباريات البطولة، الخميس المقبل، إذ سيواجهوا فريق الجيش الملكي في أمسية كروية رمضانية، يستقبلها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.