تركيا: اللجنة العليا للانتخابات تأمر بإعادة الانتخابات بإسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الإثنين، بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/ مارس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول".
وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، منددا بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.
وقال ممثل حزب العدالة والتنمية، لدى المجلس الأعلى للانتخابات، إن المجلس حدد 23 من حزيران/ يونيو، موعدا لإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.
وأظهرت نتائج الانتخابات في ولاية إسطنبول، حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتًا مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتًا.
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