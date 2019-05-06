تركيا: اللجنة العليا للانتخابات تأمر بإعادة الانتخابات بإسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الإثنين، بإعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/ مارس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب: "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول".

وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، منددا بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

وقال ممثل حزب العدالة والتنمية، لدى المجلس الأعلى للانتخابات، إن المجلس حدد 23 من حزيران/ يونيو، موعدا لإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.

وأظهرت نتائج الانتخابات في ولاية إسطنبول، حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتًا مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتًا.