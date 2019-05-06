المعارضة التركية: قرار إعادة التصويت في اسطنبول من مظاهر الديكتاتورية

وكتب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونورسال أديغوزال، في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين "من غير القانوني الفوز على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف أن "هذه المنظومة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية. هذه ديكتاتورية سافرة".

من جانبه، أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه بانتظار بلاغ رسمي من لجنة الانتخابات بشأن هذا القرار.



وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن اللجنة العليا للانتخابات قررت إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، يوم 23 حزيران المقبل.

وأشارت نتائج فرز الأصوات في انتخابات اسطنبول إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، بفارق ضئيل.

وتأجل إعلان النتائج النهائية للانتخابات على خلفية رفع حزب العدالة والتنمية شكوى بخصوص حدوث انتهاكات أثناء الانتخابات.

