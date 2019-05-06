فقدان طائرة بمنطقة جبلية بالمكسيك على متنها 14 راكبا

قالت وزارة النقل المكسيكية، الإثنين، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.

وأوضح المتحدث أن السلطات تبحث عن الطائرة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.

وذكرت صحيفة ريفورما المكسيكية أن الطائرة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد.