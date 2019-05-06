أمريكا: على إيران التوقف عن أي استفزازات فورا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتريك شاناهان
وجه باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، الإثنين، تحذيرا إلى النظام الإيراني بـ"التوقف عن أي استفزازات فورا".
وحمل شاناهان النظام الإيراني مسؤولية أي اعتداء على القوات أو المصالح الأمريكية.
وقال: "الليلة الماضية حركنا حاملة الطائرات لنكولن ونقلنا قاذفات أمريكية إلى القيادة المركزية استجابة لمؤشرات عن تهديد من القوات الإيرانية".
فيما لفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن "أنشطة إيرانية تجعل أمريكا تعتقد أن عملية تصعيد جارية".
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