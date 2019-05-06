وزارة الدفاع الروسية: التصدي لهجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاعدة حميميم في سوريا
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تصدت، الاثنين، لهجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم في سوريا.
وأكد مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، فيكتور كوبتشيشين، في بيان صحفي: "تعرضت قاعدة حميميم اليوم لعمليتي قصف من راجمات الصواريخ نفذت الأولى صباحا والثانية مساء.
وأضاف "جرى إطلاق النار في كلا المرتين من الجهة الشرقية من بلدة الزاوية الواقعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام".
وأضح كوبتشيشين أنه "تم بشكل عام إطلاق 36 قذيفة صاروخية"، مشيرا إلى أن "المسلحين أداروا إطلاق النار بواسطة طائرة مسيرة".
وشدد مدير مركز حميميم على أن "عمليتي القصف جرى صدهما بالقوات النظامية للدفاع الجوي"، لافتا إلى أن الهجومين لم يسفرا عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في القاعدة.
وذكر كوبتشيشين أن "كل النقاط، التي أطلق منها المسلحون القذائف الصاروخية، تم رصدها وتدميرها بطيران القوات الجوية الفضائية الروسية ونيران مدفعية القوات الحكومية السورية".
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