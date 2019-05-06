انت الان تتابع كورتيزو يفوز برئاسة بنما بـ95% من الأصوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

أعلنت المحكمة الانتخابية في بنما فوز وزير الزراعة السابق لورينتينو "نيتو" كورتيزو في انتخابات الرئاسة بحصوله على 95 في المئة من الأصوات، بعد سباق متقارب على نحو غير متوقع. وجاء مرشح حزب التغيير الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط، رومولو رو، في المركز الثاني بفارق نقطتين، لكنه لم يعترف بعدُ بهزيمته، وهذه النتائج مبدئية وسيليها إعلان رسمي بنتيجة الانتخابات التي دعا إليها 2.7 مليون ناخب، جميعهم مسجلون لاختيار رئيس لهم خلال دورة واحدة من خمس سنوات، من بين سبعة مرشحين.

وسيرث الرئيس المقبل واحدًا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، والذي تبدي الصين اهتماما متزايدا به، ولكن هناك أيضًا ضغوطا متزايدة لخفض الهوّة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسية في أعقاب فضيحة الفساد التي شملت شركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات، وتسريب وثائق بنما. ويبلغ "نيتو" كورتيزو 66 عاما،

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