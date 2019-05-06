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الان تتابع واشنطن تتحرك عسكرياً وترسل حاملة طائرات وقاذفات لمواجهة خطر من إيران والان مع التفاصيل
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قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، إنه الليلة الماضية تم تحريك حاملة الطائرات لنكولن ونقل قاذفات أمريكية إلى القيادة المركزية استجابة لمؤشرات عن تهديد من القوات الإيرانية.
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