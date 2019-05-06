الان تتابع واشنطن تتحرك عسكرياً وترسل حاملة طائرات وقاذفات لمواجهة خطر من إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 31 دقيقة - 8:58 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، إنه الليلة الماضية تم تحريك حاملة الطائرات لنكولن ونقل قاذفات أمريكية إلى القيادة المركزية استجابة لمؤشرات عن تهديد من القوات الإيرانية.

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