الان تتابع الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 8:32 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 في بيان الخليج 365-متابعات قالت وزارة الدفاع الروسية إن مسلحين قصفوا قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا مرتين اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة على موقعها على الانترنت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى جراء القصف، ولم تحدث أضرار بالقاعدة العسكرية مضيفة أنالدفاعات الجوية تصدت للهجوم.

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