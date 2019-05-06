اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة الانتخابات في اسطنبول

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول، مستجيبةً بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر مارس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

ورحّب ممثل العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على “تويتر”، حيث كتب: “سيعاد إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول”.