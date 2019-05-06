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مصرع فني تحت طائرة في مدرج مطار الكويت

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع مصرع فني تحت طائرة في مدرج مطار الكويت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

لقي فني طيران مصرعه أسفل طائرة في مدرج مطار الكويت، اليوم الإثنين، أثناء تأدية عمله في سحب الطائرة من ساحة المطار إلى مبنى الركاب.

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وقالت الخطوط الجوية الكويتية، أنه في تمام الساعة 3.10 عصر اليوم الإثنين، وقع حادث لأحد الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية أدى إلى وفاته، أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى مبنى الركاب ٤ بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات.

وأضافت الشركة في بيان لها، إنه تجرى حاليًا التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السلطات الرسمية المعنية لمعرفة أسباب وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة.

وتأسف الخطوط الجوية الكويتية، وقوع هذا الحادث الأليم، ويتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بأحر التعازي لأسرة الفقيد سائلين الله لهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

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