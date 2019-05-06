بومبيو: واشنطن ترصد أنشطة لإيران تعتبرها عملية تصعيد جارية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، أن واشنطن ترصد أنشطة لإيران تعتبرها عملية تصعيد جارية.
وأضاف الوزير الأمريكي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أيار 06، 2019: نتخذ إجراءات هدفها تأمين خيارات للرئيس للتعامل مع أي تصعيد إيراني محتمل.
وفي وقت سابق أكدت واشنطن انتشار حاملة الطائرات والقاذفات في المنطقة رد على تهديدات جدية من إيران.
وقال بيان: نحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قواتنا أو مصالحنا.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات على إيران كما أصدرت قرارا بمنع أية استثناءات في مجال تصدير النفط.
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