المكسيك.. فقدان طائرة بمنطقة جبلية على متنها 14 راكبا

قالت وزارة النقل المكسيكية ،الاثنين، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة

مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.

وذكر المتحدث أن السلطات تبحث عن الطائرة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.

وأفادت صحيفة ريفورما المكسيكية أن الطائرة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد.