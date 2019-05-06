قالت وزارة النقل المكسيكية ،الاثنين، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مدينة
مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.
وذكر المتحدث أن السلطات تبحث عن الطائرة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.
وأفادت صحيفة ريفورما المكسيكية أن الطائرة كانت تقل 11 راكبا وطاقما من ثلاثة أفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك.. فقدان طائرة بمنطقة جبلية على متنها 14 راكبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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