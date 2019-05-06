وأضافت، أن" نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قال : النظام الذي يقرر إعادة انتخابات اسطنبول ليس ديمقراطيًا ولا يتمتع بالشرعية.
إلى ذلك، هبطت الليرة التركية إلى 6.14 مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان الحزب الحاكم في تركيا إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانتخابات في تركيا تتراجع وتعيد الانتخابات في اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.