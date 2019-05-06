لجنة الانتخابات في تركيا تتراجع وتعيد الانتخابات في اسطنبول

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، إنه "رغم الإعلان الرسمي عن فوز المعارضة، تراجعت لجنة الانتخابات في تركيا وأعادت الانتخابات في إسطنبول".

وأضافت، أن" نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قال : النظام الذي يقرر إعادة انتخابات اسطنبول ليس ديمقراطيًا ولا يتمتع بالشرعية.



إلى ذلك، هبطت الليرة التركية إلى 6.14 مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان الحزب الحاكم في تركيا إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول.