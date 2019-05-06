إعلامي سعودي: ستهاجم خلايا عزمي المبدع الزهراني.. لهذا السبب!

أكد الإعلامي السعودي، منصور الخميس، بأن خلايا عزمي ستهاجم المبدع الزهراني.

ويشارك الزهراني في كوميديا ساخرة تتنوع فيها الصور والأمكنة والأزمنة، تقارب في 30 حلقة طيلة شهر رمضان، الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتحاكي صوراً مختلفة من الحياة في مناطقها المختلفة.

كما ترصد بشكل طريف وعبر اسكتشات كوميدية خفيفة وفقرات ساخرة، الأحداث الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية عبر سلسلة من الفقرات، التي تحتوي على العديد من الفقرات الغنائية في قالب كوميدي.

تجمع الحلقات بين النجمين حبيب الحبيب، وأسعد الزهراني وهي بعنوان “هايبرلوب” للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي والذي يعرض على MBC في رمضان.