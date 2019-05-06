حزب فرنسي معارض يدعو ماكرون لتصنيف الإخوان "إرهابية"

طالبت المتحدثة باسم حزب الجمهوريين (اليمين) المعارض في فرنسا ليديا جيروس، الرئيس الفرنسي

إيمانويلماكرون، بتصنيف تنظيم الإخوان في فرنسا جماعة إرهابية، على غرار الإمارات ومصر وبريطانيا، واتجاه

الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوة نفسها.

وذكرت جيروس، في مقال مطول نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يشكل خطراً على فرنسا، موضحة أنه "كما علينا الكفاح لدحر الفكر النازي علينا أيضاً كفاح فكر الإخوان".

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وتحت عنوان "سيدي ماكرون: اتخذ إجراءات ضد هذه الحركة"، طالبت السياسية الفرنسية ماكرون قائلة: "على فرنسا إعلان الإخوان جماعة إرهابية".

وجاءت هذه الخطوة فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسعى لإدراج الإخوان في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وطالبت المتحدثة باسم الحزب اليميني المعارض ماكرون بحل جميع المنظمات المتصلة بالإخوان في فرنسا، بينها "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، مشيرة إلى أن هذه المنظمة التي تصرح بخطابات مزدوجة تارة تدعو إلى عزل المجتمع المسلم عن المجتمع الفرنسي، وتارة أخرى تدعو إلى انصهاره فيه.

وأكدت جيروس أن فرنسا ومجموعة الديمقراطيات الغربية تواجه تصاعد خطر المنظمات الإرهابية، التي تنشر الكراهية وإراقة الدماء في كل مكان أينما وجدوا، كما أن أذرعهم السياسية لديها مشروع ممنهج لغزو المجتمعات الغربية، مشيرة إلى أنهم يستهدفون تغييرا عميقا في نمط الحياة، والقيم، والمرجعيات الثقافية".