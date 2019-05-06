الكويت تحكم على مرددي خطاب مسلم البراك بالسجن لمدة عامين

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، حكم حبس الإعلامي سعد العجمي وعدد من المواطنين لمدة سنتين؛ في قضية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك.
ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“، على ”تويتر“، فقد تضمن قرار المحكمة وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات بحق المواطنين والناشطين المدانين في القضية، والبالغ عددهم 14 ناشطًا.
وكانت محكمة الجنايات قد أيدت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حكمًا بحبس عدد من السياسيين والناشطين الكويتيين المتهمين بالإساءة إلى أمير الكويت، لمدة سنتين مع وقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات مقابل كفالة مالية.
وأدين السياسيون والناشطون الذين صدر بحقهم الحكم بترديد خطاب ألقاه النائب الكويتي السابق مسلم البراك خلال تجمع عام للمعارضة، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر العام 2012، اتهم فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالانفراد بالسلطة.
ووجه النائب السابق مسلم البراك خطابه آنذاك إلى أمير الكويت، قائلًا: ”لن نسمح لك بالحكم الفردي“، وتبعه مؤيدوه في الاجتماع نفسه قائلين: “ لن نسمح لك“، وأضاف البراك في كلمته للأمير: ”لا نخشى سجونك وهراواتك“.
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