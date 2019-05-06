آغا: اقتحام المسجد الأقصى يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين مع حلول رمضان

أعرب الأمين العام للمؤتمر عمر آغا، في تصريح له ،اليوم، عن قلقه الشديد إزاء الاعتداءات الاسرائيلية واقتحامات المستوطنين الاسرائيليين بحماية الشرطة الاسرائيلية للمسجد الأقصى .

واعتبر آغا أن اقتحام المسجد الأقصى يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم مع حلول شهر رمضان المبارك..مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام التحدي الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية..مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تشكل تحديًا مباشراً للمؤسسات والقرارات الدولية.

وشدد الأمين العام للمؤتمر أن لاسلام ولا استقرار في المنطقة دون تطبيق الحكومة الإسرائيلية لجميع قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ بنود الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الفلسطيني.